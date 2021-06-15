В Киеве возле Гидропарка девушка разлеглась посреди дороги и махала водителям руками: видео

За странным поведением молодой девушки, которая мешала движению автомобилей и сильно рисковала жизнью, наблюдали сотни жителей Киева. Днем 15 июня на мосту, который соединяет Гидропарк и материковую часть Киева, движение транспорта было достаточно серьезно затруднено.

Прохожие и автомобилисты увидели, как девушка разлеглась посреди проезжей части. Она обустроила себе место на линии разметки, которая разделяет две полосы для движения.

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Под голову девушка положила пакет с вещами, а возле себя положила сумку.

Водители могли переехать

Жители Киева, которые находились возле места инцидента, сняли странное поведение женщины на видео и выложили в соцсети.

Судя по записи, девушка, лежа на проезжей части, чувствовала себя очень спокойно. Несмотря на то, что ее могли переехать автомобили.

Каждому из водителей она приветливо махала руками и никак не реагировала на сигналы клаксонов и возмущение прохожих.

Работали ли на месте происшествия патрульные, неизвестно. Также не понятно, ушла нарушительница ПДД с места по собственному желанию, или ее заставили это сделать очевидцы.

Официальных комментариев по поводу инцидента в патрульной полиции Киева пока нет.

Смотрите видео с девушкой, которая разлеглась посреди проезжей части в Киеве: