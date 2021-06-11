В Киеве возле Южного моста у фуры Glusko произошла утечка газа: видео

Чрезвычайная ситуация произошла днем 11 июня на Саперно-Слободской улице в Голосеевском районе Киева. На съезде с Южного моста в направлении центра у грузовика Glusko произошла утечка газа.

Водитель машины остановился на крайней правой полосе и вышел из машины. Остальные участники движения поспешили как можно скорее и дальше уехать от опасного места. Впоследствии движение по улице в направлении Демеевской площади заблокировали.

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На месте происшествия работали спасатели ГСЧС и патрульные полицейские.

Что известно об утечке газа из цистерны Glusko в Киеве

Авария произошла около 14:00 во время движения грузовика.

Когда на место происшествия прибыли патрульные, они сразу же перекрыли движение на опасном участке, поскольку цистерна могла взорваться.

Спасатели ГСЧС и работники аварийной службы газа достаточно быстро справились с задачей и смогли сделать так, чтобы грузовик продолжил свое движение.

Около 15:30 правоохранители и работники экстренных служб объявили об окончании спецоперации и разблокировали улицу для проезда.

В результате инцидента никто не пострадал. Из-за чего именно в цистерне произошла утечка, пока неизвестно.

Смотрите видео с места утечки газа из цистерны Glusko в Киеве: