Представители малого бизнеса собрались утром 19 марта возле здания Киевской городской администрации, чтобы выразить свое несогласие с усилением карантина.

В акции приняли участие лишь несколько десятков человек. Они держали в руках символику движения "Save ФЛП". Судя по этому, они принадлежат к столичной организации движения. Последние уже который месяц находятся на Майдане с требованиями отменить кассовые аппараты и контроль за уплатой ими налогов.

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Здание мэрии охраняют усиленные наряды Нацгвардии, хотя количество протестующих очень и очень мало.

ФЛП против эпидемиологических ограничений



Несколько десятков предпринимателей из saveФЛП пришли в КГГА / Фото "Сегодня"

Представители малого бизнеса отмечают, что решение столичных властей было для них неожиданным. Почему предприниматели не готовились к усилению карантина при отсутствии каких-либо тенденций к улучшению эпидемиологической ситуации, остается загадкой.

Протестующие хотели попасть в мэрию, однако им отказали из-за тех же карантинных ограничений.



Протестующих не пустили в мэрию / Фото "Сегодня"

При этом требования некоторых протестующих, которые они выражали перед КГГА, отличались от других. Одни говорили о том, что столичные власти вообще должны снять с них ограничения, поскольку средний и крупный бизнес во время карантина "нормально работают".

Другие же высказывались о необходимости карантина, но чтобы при этом не было исключений типа "Буковеля" или "Велюра".

На 22 марта представители движения saveФЛП запланировали акцию на Майдане Незалежности.

Обратите внимание! Локдаун в Киеве начнет действовать с 20 марта. Он продлится 3 недели, а во время усиленного карантина будут действовать фактически правила красной зоны. Подробнее о том, что закроют во время локдауна в столице, читайте на 24 канале.