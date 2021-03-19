В Киеве возле КГГА ФЛП устроили протест из-за карантина: фото
Представители малого бизнеса собрались утром 19 марта возле здания Киевской городской администрации, чтобы выразить свое несогласие с усилением карантина.
Источник:24 канал
В акции приняли участие лишь несколько десятков человек. Они держали в руках символику движения "Save ФЛП". Судя по этому, они принадлежат к столичной организации движения. Последние уже который месяц находятся на Майдане с требованиями отменить кассовые аппараты и контроль за уплатой ими налогов.
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Здание мэрии охраняют усиленные наряды Нацгвардии, хотя количество протестующих очень и очень мало.
ФЛП против эпидемиологических ограничений
Несколько десятков предпринимателей из saveФЛП пришли в КГГА / Фото "Сегодня"
Представители малого бизнеса отмечают, что решение столичных властей было для них неожиданным. Почему предприниматели не готовились к усилению карантина при отсутствии каких-либо тенденций к улучшению эпидемиологической ситуации, остается загадкой.
Протестующие хотели попасть в мэрию, однако им отказали из-за тех же карантинных ограничений.
Протестующих не пустили в мэрию / Фото "Сегодня"
При этом требования некоторых протестующих, которые они выражали перед КГГА, отличались от других. Одни говорили о том, что столичные власти вообще должны снять с них ограничения, поскольку средний и крупный бизнес во время карантина "нормально работают".
Другие же высказывались о необходимости карантина, но чтобы при этом не было исключений типа "Буковеля" или "Велюра".
На 22 марта представители движения saveФЛП запланировали акцию на Майдане Незалежности.
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