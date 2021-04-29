В Киеве 29 апреля на парковке McDonald's полиция задержала агрессивного мужчину. Он имел при себе пистолет, гранату и нож и угрожал сотрудникам заведения и посетителям.

Это случилось на Дарнице. Работники McDonald's вызвали правоохранителей, и те довольно быстро нейтрализовали угрозу – агрессивного мужчину положили лицом в асфальт.

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Вооружен до зубов

Из его кармана выпал предмет, похожий на гранату и нож, а в руках он держал пистолет. Пока неизвестно, какое оружие имел задержанный – травмат или, возможно, огнестрельное, или это был ненастоящий пистолет. Также остаются загадкой мотивы такого поведения.

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Вчера 28 апреля в столице в Голосеевском районе нашли сумку с расчлененным телом. Эта новость шокировала киевлян. Полиция очень быстро нашла того, кто это сделал – убийцей оказался 30-летний уроженец одного из сел Караглицкого района Киевской области.

Он объяснил, что это была самооборона. Во время конфликта со знакомым он схватил нож и убил его, а затем отрезал голову и расчленил тело.