Конфликт произошел на улице Ревуцкого в Дарницком районе. Раненого охранника забрала "скорая".

Кстати В Одессе возле школы произошла стрельба: владельца оружия задержали

Задержали подозреваемого

Полиция задержала подозреваемого, изъяла у него оружие. Кроме того, задержали еще нескольких человек. Посетителей заведения вывели из помещения. На фото, обнародованных в сети, видно, что заведение обтянули оградительной лентой.

На месте работали следователи. О причинах инцидента не сообщили.

Обратите внимание! 24 канал пытается связаться с киевской полицией, чтобы выяснить все детали.