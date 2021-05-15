Конфликт произошел на улице Ревуцкого в Дарницком районе. Раненого охранника забрала "скорая".
Кстати В Одессе возле школы произошла стрельба: владельца оружия задержали
Задержали подозреваемого
Полиция задержала подозреваемого, изъяла у него оружие. Кроме того, задержали еще нескольких человек. Посетителей заведения вывели из помещения. На фото, обнародованных в сети, видно, что заведение обтянули оградительной лентой.
На месте работали следователи. О причинах инцидента не сообщили.
Место инцидента / Фото dtp.kiev.ua
Полиция работает на месте / Фото dtp.kiev.ua
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