Ремонт выполняли в 2 этапа – демонтировали старый трубопровод и гидроизоляцию, заменили часть поврежденной сети. Впоследствии начали замену всего изношенного участка, где пролегает трубопровод диаметром 1000 миллиметров.

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К ремонтным работам были привлечены 3 аварийных бригады КП "Киевтеплоэнерго" и 14 единиц спецтехники.

Как ремонтировали теплосеть: фото КГГА

Авария возле Ocean Plaza: главное

27 мая 2021 года на этом месте произошел порыв теплосети.

Водой залило всю улицу – автомобилям пришлось "поплавать" на дороге.

Движение на этом участке перекрыли на 2 суток.

На месте порыва образовалась огромная яма в асфальте.

В КГГА заявили, что просто трубы давно не меняли, и когда коммунальщики проверяли давление, готовясь к следующему отопительному сезону, произошел порыв – так они выявляют "слабые места".