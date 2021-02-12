В Киеве на улице Банковой, где расположен офис президента, появился городок влюбленных. Бывшая резиденция Николая теперь украшена сердцами и надписями "love".

Очевидно, что на Банковой готовятся ко Дню Валентина, который будут праздновать 14 февраля – в воскресенье.

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Раньше на этом же месте был новогодне-рождественский городок, который работал здесь с декабря прошлого года, но отныне декорации украсили сердцами.

А бывшую резиденцию Святого Николая превратили в домик, где влюбленные пары смогут разместить замки – как символ своей крепкой любви.

Рядом с домиком установили таблички в виде сердца, на которых будут описаны истории любви знаменитых киевлян. Работы еще продолжаются.

В Киеве возле офиса президента появился городок влюбленных: смотрите фото