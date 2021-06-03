Пока неизвестно кому принадлежит такая спецтехника. Впрочем, на машине нет ни одного знака. Люди, которые находились рядом и открывали и закрывали двери бронированной машины, отказались говорить.

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Такую технику, как правило, используют на войне. Подобный транспорт есть и у правоохранителей.

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Группа вооруженных мужчин в балаклавах и без опознавательных знаков проникли на территорию рынка. Вероятно, это был рейдерский захват, так как неизвестные привезли с собой лестницы, топоры и кувалды.

Мужчины начали крушить прилавки и товары подручными средствами. Нападавшие были в бронежилетах, масках и касках. Также у них были желтые повязки из скотча на левой руке.

Что происходило на рынке "Столичный"/Фото "Обозреватель"

На вызов оперативно прибыли киевские правоохранители. В сопровождении Нацгвардии они задержали 4 нападавших, которые караулили проходную на территорию рынка и не давали заехать автобусам. В отношении них применили слезоточивый газ.

Как сообщили в полиции, украинским правоохранителям удалось взять ситуацию под свой контроль и они обеспечивают общественный порядок на рынке "Столичный". К счастью, пострадавших в результате рейдерского захвата нет.