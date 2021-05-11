Видео с молодым оленем, который совсем не боялся людей, опубликовали в сообществе Киев оперативный. К животному вполне можно было подойти почти вплотную.

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В соцсетях пользователи шутили, что это может быть чей-то домашний любимец.

Мог сбежать с фермы

Откуда возле станции метро "Бориспольская" появился олень, неизвестно. Корреспонденты предположили, что животное сбежало с фермы неподалеку от села Гнедин. На осокорковских дачах действует загородный комплекс отдыха "Ферма", где выращивают оленей. Так что, вероятно, олененок сбежал оттуда.

О том, что животное не дикое, свидетельствует и наличие ошейника, и то, что людей он подпускал к себе без каких-то проблем.

Какова дальнейшая судьба животного, неизвестно. Вечером олененка уже не видели.

Смотрите видео с оленем возле "Бориспольской" в Киеве:

В Голосеевском районе Киева в лесу долгое время жил дикий лось, который нередко выходил в город. Волонтеры несколько раз пытались поймать животное, но оно слишком быстро бегало. 20 августа 2020 года лося насмерть сбила машина.