Видео с молодым оленем, который совсем не боялся людей, опубликовали в сообществе Киев оперативный. К животному вполне можно было подойти почти вплотную.
Смотрите также Слили неизвестные вещества: в Киеве Лыбидь окрасилась в желтый цвет – фото
В соцсетях пользователи шутили, что это может быть чей-то домашний любимец.
Мог сбежать с фермы
- Откуда возле станции метро "Бориспольская" появился олень, неизвестно. Корреспонденты предположили, что животное сбежало с фермы неподалеку от села Гнедин. На осокорковских дачах действует загородный комплекс отдыха "Ферма", где выращивают оленей. Так что, вероятно, олененок сбежал оттуда.
- О том, что животное не дикое, свидетельствует и наличие ошейника, и то, что людей он подпускал к себе без каких-то проблем.
- Какова дальнейшая судьба животного, неизвестно. Вечером олененка уже не видели.
Смотрите видео с оленем возле "Бориспольской" в Киеве: