В Киеве на пятачке возле станции "Сырец" вдоль улицы Щусева появится новый сквер. Эту территорию вернули в коммунальную собственность в запущенном состоянии – вывезли оттуда кучу мусора.

На территории сквера будут пешеходные дорожки, удобные лавочки, деревья и цветники. Навести порядок предложили местные жители.

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Как обустроят новый сквер-планы

В "Киевзеленстрое" говорят, что уже имеют видение, каким может стать это публичное пространство, поэтому подали ходатайство о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка.



Вот так до недавнего времени выглядело это место / Фото "Большого Киева"

Сквер планируют устроить в форме циклической спирали.

Деревья, высаженные полукругом будут давать тень, а цветник из разных видов флокса в стиле мавританского газона добавит красок,

– сообщили в "Киевзеленстрое".

Рассматриваются варианты высадки:

липы европейской Паллида

платана кленолистого

ясеня узколистного

дуба шарлахового

дуба черешчатого

Для освещения сквера предлагается установить фонари на солнечных батареях.