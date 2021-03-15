В Киеве возле станции "Сырец" сделают новый сквер: раньше там была куча мусора
В Киеве на пятачке возле станции "Сырец" вдоль улицы Щусева появится новый сквер. Эту территорию вернули в коммунальную собственность в запущенном состоянии – вывезли оттуда кучу мусора.
Источник:"Киевзеленстрой"
На территории сквера будут пешеходные дорожки, удобные лавочки, деревья и цветники. Навести порядок предложили местные жители.
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Как обустроят новый сквер-планы
В "Киевзеленстрое" говорят, что уже имеют видение, каким может стать это публичное пространство, поэтому подали ходатайство о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка.
Вот так до недавнего времени выглядело это место / Фото "Большого Киева"
Сквер планируют устроить в форме циклической спирали.
Деревья, высаженные полукругом будут давать тень, а цветник из разных видов флокса в стиле мавританского газона добавит красок,
– сообщили в "Киевзеленстрое".
Рассматриваются варианты высадки:
- липы европейской Паллида
- платана кленолистого
- ясеня узколистного
- дуба шарлахового
- дуба черешчатого
Для освещения сквера предлагается установить фонари на солнечных батареях.
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