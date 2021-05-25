В полиции сообщили, что движение на этой улице ограничено. Что именно произошло пока неизвестно.
К теме В Киеве на Шулявском мосту появился фонтанчик: вода бьет ключом из-под асфальта
На видео, которое опубликовали правоохранители видно как небольшой фонтанчик бьет из-под асфальта.
Комментарий "Киевводоканала"
В комментарии для сайта 24 канала в пресс-службе "Киевводоканала" сообщили, что произошло повреждение магистрали. На месте работают соответствующие службы. Сейчас коммунальщики выясняют причину аварии.
Пока неизвестно нужно ли будет отключать воду в приближенных районах,
– сказала пресс-секретарь КП Оксана Стан.
Порывы труб в Киеве
- Вчера, 24 мая, на многострадальном, но обновленном Шулявском мосту произошел аналогичный инцидент. Из-под асфальта пошла вода. Небольшой фонтанчик появился прямо посреди дороги.
- На прошлой неделе на Демеевской площади, 20 мая, прямо возле библиотеки Вернадского произошел мощный порыв – струя воды была несколько десятков метров и она повредила машины, которые были припаркованы неподалеку. Подробно об этом писали на сайте 24 канала.