В полиции сообщили, что движение на этой улице ограничено. Что именно произошло пока неизвестно.

К теме В Киеве на Шулявском мосту появился фонтанчик: вода бьет ключом из-под асфальта

На видео, которое опубликовали правоохранители видно как небольшой фонтанчик бьет из-под асфальта.

Комментарий "Киевводоканала"

В комментарии для сайта 24 канала в пресс-службе "Киевводоканала" сообщили, что произошло повреждение магистрали. На месте работают соответствующие службы. Сейчас коммунальщики выясняют причину аварии.

Пока неизвестно нужно ли будет отключать воду в приближенных районах,

– сказала пресс-секретарь КП Оксана Стан.

Порывы труб в Киеве