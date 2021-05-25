Очередной порыв трубы: в Киеве возле железнодорожного вокзала образовался небольшой гейзер

В Киеве на пересечении улиц Липковского и Кудряшова 25 мая произошел порыв сети водоснабжения. Небольшой фонтан бьет прямо посреди дороги. Это уже третий случай за последнее время.

В полиции сообщили, что движение на этой улице ограничено. Что именно произошло пока неизвестно.

К теме В Киеве на Шулявском мосту появился фонтанчик: вода бьет ключом из-под асфальта

На видео, которое опубликовали правоохранители видно как небольшой фонтанчик бьет из-под асфальта.

Комментарий "Киевводоканала"

В комментарии для сайта 24 канала в пресс-службе "Киевводоканала" сообщили, что произошло повреждение магистрали. На месте работают соответствующие службы. Сейчас коммунальщики выясняют причину аварии.

Позже на сайте КП появилась информация о том, что на двух улицах из-за порыва отключили воду по таким адресам:

Улица Липковского, 16 г, 3, 5, 7, 9;

Улица Кудряшова, 2, 4, 6.

До порыва на перекрестке горел столб

Как сообщили журналисты телеканала "Киев", именно на этом перекрестке за час до порыва трубы произошло другая авария – загорелся столб. Пока неизвестно, есть ли взаимосвязь между двумя авариями.

В Киеве очередной порыв трубы: видео

Порывы труб в Киеве