Очередной порыв трубы: в Киеве возле железнодорожного вокзала образовался небольшой гейзер

В Киеве на пересечении улиц Липковского и Кудряшова 25 мая произошел порыв сети водоснабжения. Небольшой фонтан бьет прямо посреди дороги. Это уже третий случай за последнее время.
В полиции сообщили, что движение на этой улице ограничено. Что именно произошло пока неизвестно.
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На видео, которое опубликовали правоохранители видно как небольшой фонтанчик бьет из-под асфальта.
Комментарий "Киевводоканала"
В комментарии для сайта 24 канала в пресс-службе "Киевводоканала" сообщили, что произошло повреждение магистрали. На месте работают соответствующие службы. Сейчас коммунальщики выясняют причину аварии.
Позже на сайте КП появилась информация о том, что на двух улицах из-за порыва отключили воду по таким адресам:
- Улица Липковского, 16 г, 3, 5, 7, 9;
- Улица Кудряшова, 2, 4, 6.
До порыва на перекрестке горел столб
Как сообщили журналисты телеканала "Киев", именно на этом перекрестке за час до порыва трубы произошло другая авария – загорелся столб. Пока неизвестно, есть ли взаимосвязь между двумя авариями.
В Киеве очередной порыв трубы: видео
Порывы труб в Киеве
- Вчера, 24 мая, на многострадальном, но обновленном Шулявском мосту произошел аналогичный инцидент. Из-под асфальта пошла вода. Небольшой фонтанчик появился прямо посреди дороги.
- На прошлой неделе на Демеевской площади, 20 мая, прямо возле библиотеки Вернадского произошел мощный порыв – струя воды была несколько десятков метров и она повредила машины, которые были припаркованы неподалеку. Подробно об этом писали на сайте 24 канала.