Почка заработала сразу же на операционном столе. Сложную операцию осуществили 6 мая в Киевском городском центре нефрологии и диализа. Она длилась 3 часа.

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О доноре

Донором для реципиента стал 57-летний мужчина, попавший в больницу с диагнозом "острый геморрагический инсульт". К сожалению, все попытки его спасти были тщетными. Консилиум врачей диагностировал у пациента смерть мозга, а жена дала согласие на донорство.

О реципиенте

Им стал 40-летний киевлянин. Почки мужчины полностью потеряли свою функцию в 2016 году. С тех пор мужчина находился на гемодиализе – трижды в неделю вынужден был ходить на эту процедуру. Два месяца назад пациент стал на "лист ожидания" нового органа.

Какие прогнозы

Врачи отмечают, что после такой сложной операции трудно давать прогнозы, потому что пациента ждет длительный процесс восстановления. Однако через неделю можно утверждать – состояние пациента стабильное, пишет на своей странице в фейсбуке заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.