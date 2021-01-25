На столичных дорогах с 25 января появились новые знаки, предупреждающие водителей об изменении дорожного покрытия.

Источник: КГГА

Раньше эти знаки существовали только в правилах дорожного движения, но их нигде не устанавливали. Теперь, если автомобилисты будут обращать на них внимание, проезд по некоторым улицам столицы будет более безопасным.

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Где в Киеве установили новые дорожные знаки

Согласно Правилам дорожного движения, знаки 1.40 "Смена покрытия", которые появились в столице, предупреждают водителей о необходимости снижения скорости и возможности потери контроля над автомобилем из-за различных показателей сцепления.

Эти знаки уже установили:

на Подольском спуске;

улице Богомольца;

улице Шелковичной;

улице Большой Васильковской.



Знаки, предупреждающие о начале дороги с другим или худшим покрытием / Иллюстрация vodiy.ua