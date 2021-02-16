Очередная роженица с нетрадиционными взглядами на получение лекарственной помощи попала в больницу. Ее и ребенка медики смогли спасти, но ситуация могла бы закончиться трагедией, если бы не муж женщины.

Как утверждают врачи, младенец родился недоношенным, а роды "принимал" якобы врач с помощью Skype.

Смотрите также Женщина умерла во время домашних родов: она не была на учете

Когда муж роженицы понял, что без помощи настоящих дипломированных медиков дело не обойдется, он вызвал скорую.

Спасают не всех детей

В Центре экстренной медицинской помощи отметили, что 26-летняя женщина даже не состояла на учете женской консультации.

По словам акушера-гинеколога Киевского городского роддома №6 Натали Яремчук, только в ее больнице женщин, которым понадобилась срочная помощь во время домашних родов, привозят дважды в месяц.

При этом всех женщин пока врачи смогли спасти, но дети умирали или оставались инвалидами.

Почему 26-летняя киевлянка решила рожать с врачом по Skype, а также почему за ее беременностью не следили медики, неизвестно.

Смерти из-за блогеров

В Украине абсолютное большинство женщин, которые решают отказываться от врачебной помощи и рожать дома порождено деятельностью псевдоэкспертов-блогеров. Через социальные сети они рассказывают о том, как "вредно" обращаться к медикам, и пропагандируют мысли о том, что, "организм сам знает, что делать".

С точки зрения законодательства подобная деятельность, к сожалению, никак регулируется. Не преследуют правоохранители также и доул и псевдоврачей, которые за деньги помогают женщинам рожать дома.