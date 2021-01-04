В Киеве во время празднования Нового года возник конфликт между гражданскими супругами. Мужчина схватил травмат и выстрелил прямо в голову женщине.

После выстрела мужчина постучал в дверь к соседям и сказал, что убил свою жену. Хотя женщина на тот момент была еще жива – она, к сожалению, умерла в больнице. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

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Соседка сразу позвонила правоохранителям, которые вызвали также и скорую помощь.

Что известно об обстоятельствах преступления

Мужчина был пьян, ему 51 год. Он выстрелил несколько раз в голову 53-летней гражданской жене.

Правоохранители изъяли оружие – это "Форт 12Р", который стреляет резиновыми пулями. В квартире во время обыска нашли 4 использованные гильзы.

Мужчину задержали. Ему грозит тюрьма до 15 лет.