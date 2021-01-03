На улице Волынской, что в Соломенском районе Киева, произошел пожар в пятиэтажном доме. Загорелась квартира на 3 этаже дома.

Информация о пожаре поступила спасателям в 13 часов 3 января. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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К месту вызова немедленно направили спасателей из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию, они установили, что в одной из квартир на 3-м этаже произошло возгорание личных вещей на площади в 10 квадратных метров.

В 13:34 огонь удалось ликвидировать. К сожалению, пожарные обнаружили в одной из комнат тело мужчины без признаков жизни.



Пожар на улице Волынской в Киеве / Фото ГСЧС

Тушили пожар 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 15 пожарных.

Причину возгорания и обстоятельства трагедии сейчас устанавливают правоохранители.

Смертельный пожар произошел на улице Волынской в Киеве: карта