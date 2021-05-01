В ГСЧС отметили, что "1 мая, в 17:25 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о пожаре на улице Кустанайской, 1".

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"Как оказалось, пожар возник в жилой комнате одной из квартир на 2 этаже 5-этажного жилого дома. Не теряя времени, пожарные сразу же приступили к тушению пожара", – говорится в сообщении.

Пресс-служба ГСЧС сообщила, что пожар удалось локализовать в 17:46, а в 17:53 огонь ликвидировали. Спасатели "спасли из квартиры мужчину 1974 года рождения и женщину 1959 года рождения".

Мужчину с ожогами предплечья и подозрением на отравление угарным газом и женщину, также с подозрением на отравление продуктами горения, передали медикам для дальнейшей госпитализации,

– рассказали в ГСЧС.

По данным спасателей, "в результате пожара огонь повредил мебель, личные вещи и бытовую технику, закоптил стены и потолок квартиры".

Причину пожара будут устанавливать правоохранители.

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