В Киеве 18 марта на улице Дегтяревской произошел несчастный случай. Во время сварочных работ взорвался газ. Один мужчина получил ожоги лица.

Он как раз выполнял сварочные работы, как через трубу прошел газ неизвестного происхождения. Спасатели сделали замеры и обнаружили большое количество формальдегида.

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Это раздражающий газ, который может повредить здоровью человека.

На место прибыли все службы

Из-за инцидента строительные работы прекратили, а информацию о выходе газа передали в газовую службу. На место также вызвали полицию. Мужчину с 2 степенью ожогов отправили в больницу.

Информацию о взрыве сообщила "Киевская служба спасения". Именно они прибыли на место, чтобы помочь людям.

Недавно неподалеку Киева – в Боярке также произошел мощный взрыв. По данным полиции мужчина готовил убийство знакомой, но подорвался сам. Об этом писали на сайте 24 канала.