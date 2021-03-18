В Киеве во время сварочных работ произошел взрыв: пострадал один мужчина
В Киеве 18 марта на улице Дегтяревской произошел несчастный случай. Во время сварочных работ взорвался газ. Один мужчина получил ожоги лица.
Источник:КАРС
Он как раз выполнял сварочные работы, как через трубу прошел газ неизвестного происхождения. Спасатели сделали замеры и обнаружили большое количество формальдегида.
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Это раздражающий газ, который может повредить здоровью человека.
На место прибыли все службы
Из-за инцидента строительные работы прекратили, а информацию о выходе газа передали в газовую службу. На место также вызвали полицию. Мужчину с 2 степенью ожогов отправили в больницу.
Информацию о взрыве сообщила "Киевская служба спасения". Именно они прибыли на место, чтобы помочь людям.
Недавно неподалеку Киева – в Боярке также произошел мощный взрыв. По данным полиции мужчина готовил убийство знакомой, но подорвался сам. Об этом писали на сайте 24 канала.
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