В Киеве все-таки уберут памятник Щорсу: почему он подлежит декоммунизации

В Киеве готовятся к демонтажу памятника советскому военному Николаю Щорсу, который воевал против УНР. Его установили по личному приказу Иосифа Сталина и решили убрать из столицы после Революции Достоинства.

Разговоры о демонтаже памятника идут давно. Он долгое время был закрыт тканевыми щитами национальных цветов со всех сторон.

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Демонтаж Щорса

В Институте национальной памяти сейчас проводят консультации с Минкультом относительно демонтажа Щорса. Впрочем, со слов руководителя Институт Антона Дробовича, монумент не будут исключать из реестра памятников культуры, а просто найдут для него другое место.

Есть одна организация, которая готова принять памятник Щорсу к себе. Мы сейчас консультируемся с Министерством культуры относительно подготовки документов для его транспортировки,

– отметил Дробович.

О какой организации идет речь, пока неизвестно.

Кто такой Щорс и почему его памятник хотят убрать из Киева? Он был участником насаждения советского режима в Украине. Он активно воевал против украинской армии в 1918 – 1919 годах, а в феврале 1918-го русские большевики назначили его военным комендантом Киева. Щорс ответственен за военные преступления большевиков против гражданского населения украинской столицы.



Погиб большевистский комбриг, Николай Щорс, 30 августа 1919 года в бою с подразделениями Армии УНР, которая боролась за независимость Украины.



Справку специально для сайта 24 канала предоставила историк Татьяна Швыдченко.

Какие еще объекты подлежат декоммунизации

Никакие работы по демонтажу советского герба на монументе Родины-матери пока проводить не планируют — сначала на это нужно разрешение от Министерства культуры. Далее необходимо расписать документацию, и только потом можно начинать демонтаж.

Так же, по словам Дробовича, пока не тронут памятник под Аркой дружбы народов в Киеве — на нем двое рабочих держат герб Советского Союза.

Список объектов в Киеве, которые необходимо декоммунизировать:

два памятных знака в честь Ивана Кудри;

памятник Николаю Щорсу;

изображение герба СССР на щите "Родины-матери";

мемориальная доска большевикам 1919 года (улица Григория Сковороды, 2);

барельеф большевикам 1918 года (улица Московская, 2, завод "Арсенал");

мемориальная доска Бойченко Александру Максимовичу (улица Саперно-Слободская, 39);

мемориальная доска Бойченко Александру Максимовичу (улица Михаила Грушевского, 9);

мемориальная доска Бурмистенко (переулок Бурмистенко, 3-5А);

мемориальная доска Володарскому Моисею Марковичу (улица Полтавская, 12);

мемориальная доска газете "Большевик" (улица Малая Житомирская, 9-Б);

мемориальная доска Гречко Андрею Антоновичу (проспект Воздухофлотский, 6);

мемориальная доска Затонскому Владимиру Петровичу (проспект Победы, 37 корпус 1);

мемориальная доска Затонскому Владимиру Петровичу (бульвар Тараса Шевченко, 14);

мемориальная доска Ленгнику Фридриху Вильгельмовичу (проспект Победы, 39);

барельеф Ленину Владимиру Ильичу, станция метро "Театральная" (барельеф закрыт, но пока не демонтирован);

мемориальная доска Островскому Николаю Алексеевичу (улица Ползунова, 2);

отдельные барельефы на станции метро "Вокзальная";

мемориальная доска красногвардейцам (улица Ползунова, 2);

мемориальная доска "Штаб красногвардейцев" (проспект Победы, 37 корпус 1, НТУУ КПИ);

мемориальная доска в честь рабочих "Южно-Русского машиностроительного завода" (улица Жилянская, 107);

доска в честь побратимства с городом Краков – содержит советский герб Киева с серпом и молотом (улица Краковская на углу с бульваром Труда 5);

скульптурная композиция экипажа бронепоезда "Таращанец" в одноименном парке (перекресток улиц Ялтинской и Заслонова);

скульптура Островскому Николаю Алексеевичу (перед фасадом Электромеханического техникума железнодорожного транспорта на улице Воздухофлотской 35);

бюст Костикову Андрею (улица Старонаводницкая, на территории НТУУ КПИ);

Арка дружбы народов (скульптурная композиция двоих рабочих с гербом СССР) (Крещатый парк);

бюст Артема (улица Елены Телиги 35, возле детского дома культуры).

В Институте нацпамяти отмечают, что их полномочия по переименованию или демонтажу объектов имеют лишь рекомендательный характер. Окончательные решения принимают городские власти и учреждения, на балансе которых находятся эти объекты.