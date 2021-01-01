В Киеве на Софиевской площади собралось много людей праздновать Новый 2021 год. Никто особо не держал дистанцию и не носил маски.

Видео новогодних гуляний обнародовал пользователь YouTube Олек Мыс. Точное количество людей, которые встречали Новый год на площади во власти не назвали, но их было меньше чем в прошлом году.

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Хотя погода была теплой, поэтому киевляне и гости столицы с радостью пришли на новогодние локации столицы. Многие люди были без масок и особо никто не соблюдал дистанцию.

Традиционных концертов не было.

Как в Киеве встречали Новый 2021 год: смотрите видео

Как уже писал сайт 24 канала, после и во время гуляний коммунальщики убирали улицы и площади – только с локации, где была главная елка, вывезли 83 кубометра мусора.