В Киеве в вузах якобы кололи препарат не от коронавируса: в КГГА это опровергли

В Киеве разгорелся скандал вокруг вакцинации в вузах. Профессор НПУ Леся Дубчак заявила, что вместо Pfizer ей вкололи препарат от дифтерии и столбняка индийского производителя. По ее словам, подмену зафиксировали в 3 вузах.

Впрочем, в КГГА эту информацию опровергли. Заместитель Кличко Николай Поворозник сообщил, что была создана специальная комиссия, которая разобралась в ситуации.

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Выводы комиссии

На самом деле медики просто использовали пустую коробку от другой вакцины, чтобы складывать туда флаконы Pfizer, которые они получают поштучно без упаковки.

Комиссия установила, что медицинская бригада, которая работала в НПУ имени Драгоманова и прививала непосредственно профессора Лесю Дубчак, придерживалась условий хранения, транспортировки, приема и учета вакцин.

По результатам проверки члены комиссии Департамента здравоохранения пришли к выводу, что факты использования другого медицинского препарата не подтвердились. Сотрудники Национального педагогического университета им. М.П. Драгоманова были привиты вакциной Comirnaty производителя Pfizer,

– отметил Николай Поворозник.

Коробку не перемаркировали

В КГГА объяснили, что медики были вынуждены срочно получать дополнительные дозы вакцины Pfizer в тот день, так как количество желающих привиться в университете внезапно увеличилось.

Именно поэтому, за неимением времени, медики не успели переделать и перемаркировать упаковку из-под вакцины от дифтерии и столбняка – ограничились тем, что перечеркнули название на коробке.

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Фейсбучная паника

13 июня в фейсбуке профессор Леся Дубчак написала гневный пост, в котором обвинила медиков в подмене препарата. Дубчак отметила, что она была последней в очереди на вакцинацию в тот день и якобы ей вкололи препарат не от коронавируса.

На ампулах были только цифры и логотип как на коробке. Никакой другой информации. Дважды уточнила у присутствующих медиков по вакцине, кто производитель. Сказали Файзер,

– рассказала Дубчак.

Она отметила, что коробка была полупустая, с такими же ампулами, которые ей кололи. Она лежала на столе, без холодильников.

Вот чем вакцинирует Минздрав преподавателей от коронавируса в рамках заявленной массовой вакцинации вакциной Phizer-Biontech. Просроченная вакцина от дифтерии и столбняка индийского производителя, срок годности которой вышел в мае 2021,

– писала профессор.

Также она заявила, что такая ситуация наблюдалась в 3 университетах, а у нее якобы есть факты.

Реакция людей

В комментариях под заметкой началось активное обсуждение – корреспонденты возмущались и советовали Дубчак обратиться в полицию.

На пост отреагировал и Павел Поламарчук – государственный эксперт, ответственный за вакцинацию. Он сам связался с правоохранителями и сообщил, что необходимо разобраться в ситуации.

Следует подчеркнуть, что госпожа Дубчак пока не комментировала выводы комиссии, о которых сообщили в КГГА.