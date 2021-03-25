В Киеве ввели еще один карантин: взбесились животные
В Киеве на территории Дарницкого и Святошинского районов ввели еще один карантин – из-за фактов бешенства животных. От опасной болезни умер однин щенок и лиса.
Источник:Госпродпотребслужба
Один человек в январе привез из Винницкой области 2 щенков – им было по 3 месяца. 9 марта один из них начал кусаться и владелец собаки понес ее к ветеринарам – они установили, что это бешенство. На следующий день щенок умер.
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Бешенство животных
Это произошло в Дарницком районе столицы. А 15 марта в Святошинском районе во двор частного дома забежала неадекватная лиса, которая вела очень агрессивно – ее забрали ветеринары и также установили, что животное взбесилось. Она тоже умерла на следующий день.
Ограничения
Из-за этих случаев киевская Госпродпотребслужба решила ввести карантин в этих районах. Ограничения действуют в Дарницком районе в пределах таких улиц:
- Елизаветы Чавдар
- Софии Русовой
- Бориса Гмыри
- Проспекта Николая Бажана
В Святошинском районе в пределах таких улиц:
- Михаила Чалого
- Константина Герасименко
- Брест-Литовского шоссе
В службе не уточнили какие именно ограничения вводятся, но очевидно, что все владельцы животных в этих районах должны принять во внимание следующую информацию и провести вакцинацию от бешенства.
Опасность для людей
Эта болезнь передается между животными и переходит на людей, которых они покусали или просто контактировали с ними. Инфицированному человеку нужна немедленная госпитализация.
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