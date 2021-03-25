В Киеве на территории Дарницкого и Святошинского районов ввели еще один карантин – из-за фактов бешенства животных. От опасной болезни умер однин щенок и лиса.

Один человек в январе привез из Винницкой области 2 щенков – им было по 3 месяца. 9 марта один из них начал кусаться и владелец собаки понес ее к ветеринарам – они установили, что это бешенство. На следующий день щенок умер.

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Бешенство животных

Это произошло в Дарницком районе столицы. А 15 марта в Святошинском районе во двор частного дома забежала неадекватная лиса, которая вела очень агрессивно – ее забрали ветеринары и также установили, что животное взбесилось. Она тоже умерла на следующий день.

Ограничения

Из-за этих случаев киевская Госпродпотребслужба решила ввести карантин в этих районах. Ограничения действуют в Дарницком районе в пределах таких улиц:

Елизаветы Чавдар

Софии Русовой

Бориса Гмыри

Проспекта Николая Бажана

В Святошинском районе в пределах таких улиц:

Михаила Чалого

Константина Герасименко

Брест-Литовского шоссе

В службе не уточнили какие именно ограничения вводятся, но очевидно, что все владельцы животных в этих районах должны принять во внимание следующую информацию и провести вакцинацию от бешенства.

Бесплатного вакцинировать животное в Киеве можно в Отделе по борьбе с бешенством животных Объединение ветеринарной медицины в г. Киеве ежедневно в рабочие дни с 10 до 15 часов. Адрес: Волынская, 12, отдельный вход.

Опасность для людей

Эта болезнь передается между животными и переходит на людей, которых они покусали или просто контактировали с ними. Инфицированному человеку нужна немедленная госпитализация.