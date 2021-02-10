Общественный транспорт движется не по графику: в Киеве ввели оперативное положение
В Киеве 10 февраля ввели оперативное положение на все виды общественного транспорта в связи со сложными погодными условиями. Общественный транспорт движется без соблюдения графика.
Источник:"Киевпастранс"
В столице снова снежный коллапс – на работу трудно добраться не только общественным транспортом, но и собственными автомобилями. На киевских дорогах образовались огромные пробки.
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Впрочем, власть, в такой ситуации, все же советует отдавать предпочтение именно коммунальному транспорту.
Мэр Виталий Кличко в начале недели призвал киевлян не пользоваться машинами, если есть такая возможность.
Зима не отступает
В Киеве 10 февраля синоптики прогнозируют морозы. Температура воздуха опустится до -3...-5 градусов мороза. На дорогах гололед.
Коммунальщики работают круглосуточно, но не успевают бороться со стихией – пока чистят одну улицу – другую засыпает снова.
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