К тому же нет четких правил и контроля за тем, кто именно и как может пользоваться самокатами. Водители бросают их посреди тротуаров и гоняют на высоких скоростях среди пешеходов и машин, часто создавая аварийные ситуации.

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Рада до сих пор не приняла необходимый законопроект

В стенах Верховной Рады лежит необходимый законопроект, который должен урегулировать эту сферу. Но рассматривать его нардепы не торопятся. Поэтому сейчас за это взялась местная власть.

В Киеве с шеринговыми компаниями подписали меморандум. Заместитель председателя КГГА по самоуправляемым полномочиям Константин Усов рассказал, в документе говорится о:

уменьшение скорости;

введение запретов ездить в особо интенсивных пешеходных зонах;

об обязательном страховании и клиента, и третьих лиц, если они пострадали.

Шеринговым компаниям не хватает четких правил от государства

Сейчас Киев делает только первые шаги, чтобы хоть как-то прекратить беспорядок с электросамокатами в городе. Но жалуются и игроки этого рынка.

Ведь четкие правила на уровне государства смогли бы уменьшить травмирование их клиентов. Поэтому сейчас многое зависит не только от компаний, но и от сознания самих пользователей.

Сейчас мы будем внедрять такую тестовую опцию, когда на самокаты будет нанесен идентификационный номер, большими цифрами и буквами. Если кто-то со стороны увидит какие-то нарушения, сможет нам сообщить, чтобы мы уж точно заблокировали такого пользователя,

– пояснил руководитель по развитию шеринга Bolt в Украине Антон Милка.

В то же время чиновники в КГГА надеются что ограничение скорости до 20 километров в час должно уменьшить количество травмированных клиентов. Впрочем, пока ситуация не слишком изменилась. Ведь формально никакой ответственности за нарушение правил, которых в законах не существует, нет.