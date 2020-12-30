В Киеве выбрали лучший туристический видеоролик: кто победил – видео
В Киеве выбрали лучший туристический ролик / 24 канал
В Киеве завершился конкурс видеоработ "Твой Киев". Победителем стала Екатерина Иванова, которая по результатам голосования набрала 144 балла из 180 возможных.
Всего в конкурсе приняли участие 50 работ. Об этом сообщило Управление туризма и промоций КГГА.
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Какие были условия конкурса
Жюри оценивало работы по таким критериям:
- креативность,
- оригинальность,
- качество контента,
- актуальность,
- раскрытие темы туризма в столице.
Самому молодому участнику конкурса было 15 лет.
Победительнице конкурса Екатерине Ивановой в награду досталась путевка в Чернобыль.
В Киеве выбрали лучший туристический видеоролик: смотрите видео
Кто оценивал работы
- Департамент культуры КГГА,
- Департамента общественных коммуникаций КГГА,
- Управления туризма и промоций КГГА,
- руководство ТРК "Киев",
- представителей общественно-культурного мультимедийного издания "Ukraїner",
- КП "Киевский городской туристско-информационный центр".
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