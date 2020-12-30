В Киеве завершился конкурс видеоработ "Твой Киев". Победителем стала Екатерина Иванова, которая по результатам голосования набрала 144 балла из 180 возможных.

Всего в конкурсе приняли участие 50 работ. Об этом сообщило Управление туризма и промоций КГГА.

Читайте также Бориспольский экспресс сошел с рельсов в Киеве: что известно

Какие были условия конкурса

Жюри оценивало работы по таким критериям:

креативность,

оригинальность,

качество контента,

актуальность,

раскрытие темы туризма в столице.

Самому молодому участнику конкурса было 15 лет.

Победительнице конкурса Екатерине Ивановой в награду досталась путевка в Чернобыль.

В Киеве выбрали лучший туристический видеоролик: смотрите видео

Кто оценивал работы