В Киеве выгул собак закончился массовой дракой: эпическое видео

В Киеве мужчины подрались из-за своих домашних любимцев. Инцидент произошел в жилом комплексе "Комфорт Таун".

В сети очевидцы опубликовали видео конфликта. Сначала в кадре видно мужчину, который выгуливает своего домашнего любимца на поводке.

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Почему разгорелся конфликт

Впоследствии к нему подошел другой житель жилого комплекса, однако его собака была без поводка. Животное подбежало к мужчине и его четвероногому другу.

В этот момент он ударил чужую собаку ногой. Владелец животного это заметил и возмутился. Поэтому в ответ ударил соседа поводком, завязалась драка.

Через какое-то время к ним подошел еще один парень. Он решил разнять мужчин своеобразным способом – распылил в сторону одного из них слезоточивый газ.

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Другие прохожие останавливались и пытались успокоить соседей. Видео закончилось тем, что участники конфликта разошлись в разные стороны.

В комментариях к сообщению пользователи соцсети критикуют преимущественно мужчину, собака которого была без поводка. "Хозяин пуделя неадекватен", – также пишут они.