Почти 37 тысяч штрафа: в Киеве за рулем поймали нетрезвого индуса
Компанию студентов-иностранцев поймали в пьяном состоянии патрульные полицейские в момент, когда мужчины пытались уехать из ночного клуба на машине. Владелец легковушки оказался злостным нарушителем правил дорожного движения.
Источник:Киев оперативный
По данным источников сообщества "Киев оперативный", нетрезвые иностранцы почти всю ночь отдыхали в клубе Saxon, который, судя по всему, работал несмотря на карантинные ограничения, и не закрылся в 23:00. В перерыве между танцами и рюмками мужчины по очереди выходили и садились в припаркованный Hyundai, чтобы поспать и погреться.
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В конце концов, студенты уехали с места отдыха, но их тут же остановили правоохранители, которых предупредили о возможной поездке компании с нетрезвым водителем.
Лишен прав за нетрезвое управление
- Поскольку ситуация случилась в день, когда начали действовать новые наказания для нарушителей правил дорожного движения, владелец Hyundai может получить немалый штраф.
- Патрульные выяснили, что водитель "корейца" уже был лишен права управления машиной. Более того, во время проверки с помощью драгера у него обнаружили 1,35 промилле алкоголя в крови.
- Злостному нарушителю правил дорожного движения сразу выписали постановление за управление без прав, что влечет за собой штраф в 20 тысяч 400 гривен.
- Также в отношении него составили протокол об управлении автомобилем в пьяном состоянии. Если суд признает его виновным, мужчине грозит еще 17 тысяч гривен штрафа.
Машину правоохранители решили эвакуировать, поскольку никто из иностранцев не мог садиться за руль из-за излишне выпитого.
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