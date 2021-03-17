Компанию студентов-иностранцев поймали в пьяном состоянии патрульные полицейские в момент, когда мужчины пытались уехать из ночного клуба на машине. Владелец легковушки оказался злостным нарушителем правил дорожного движения.

По данным источников сообщества "Киев оперативный", нетрезвые иностранцы почти всю ночь отдыхали в клубе Saxon, который, судя по всему, работал несмотря на карантинные ограничения, и не закрылся в 23:00. В перерыве между танцами и рюмками мужчины по очереди выходили и садились в припаркованный Hyundai, чтобы поспать и погреться.

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В конце концов, студенты уехали с места отдыха, но их тут же остановили правоохранители, которых предупредили о возможной поездке компании с нетрезвым водителем.

Лишен прав за нетрезвое управление

Поскольку ситуация случилась в день, когда начали действовать новые наказания для нарушителей правил дорожного движения, владелец Hyundai может получить немалый штраф.

Патрульные выяснили, что водитель "корейца" уже был лишен права управления машиной. Более того, во время проверки с помощью драгера у него обнаружили 1,35 промилле алкоголя в крови.

Злостному нарушителю правил дорожного движения сразу выписали постановление за управление без прав, что влечет за собой штраф в 20 тысяч 400 гривен.

Также в отношении него составили протокол об управлении автомобилем в пьяном состоянии. Если суд признает его виновным, мужчине грозит еще 17 тысяч гривен штрафа.

Машину правоохранители решили эвакуировать, поскольку никто из иностранцев не мог садиться за руль из-за излишне выпитого.