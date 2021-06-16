Как отметили правоохранители, о заминировании собственной же квартиры подозреваемый якобы сообщил врачам. Перед этим он долгое время употреблял алкогольные напитки.
Смотрите также В Киевской области пьяный мужчина пришел с "взрывчаткой" в ЖЭК
Никаких опасных предметов в доме злоумышленника специалисты не нашли.
Посадили под ночной домашний арест
- Правоохранители узнали о возможном заминировании квартиры на улице Ивана Выговского от медиков, которым позвонил злоумышленник.
- По адресу срочно выехали взрывотехники, кинологи, сотрудники скорой и следователи.
- Когда выяснилось, что в квартире нет взрывчатки, правоохранители открыли уголовное производство.
- Установить личность предполагаемого преступника полицейские смогли достаточно быстро. Он находился в квартире.
- 33-летний киевлянин сам рассказал следователям, что поссорился с женой, после чего начал употреблять спиртное. Во время застолья он и позвонил врачам.
Фигуранта производства задержали. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления. Если суд признает его вину, мужчина может провести в тюрьме следующие 6 лет.
Служители Фемиды уже выбрали ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.