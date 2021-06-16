В Киеве выпивший мужчина "заминировал" собственную квартиру

Полицейские Киева расследуют уголовное производство о фейковом сообщении о взрывчатке в квартире многоэтажки. Подозреваемым по делу проходит хозяин жилья, который поссорился с женой.

Как отметили правоохранители, о заминировании собственной же квартиры подозреваемый якобы сообщил врачам. Перед этим он долгое время употреблял алкогольные напитки.

Смотрите также В Киевской области пьяный мужчина пришел с "взрывчаткой" в ЖЭК

Никаких опасных предметов в доме злоумышленника специалисты не нашли.

Посадили под ночной домашний арест

Правоохранители узнали о возможном заминировании квартиры на улице Ивана Выговского от медиков, которым позвонил злоумышленник.

По адресу срочно выехали взрывотехники, кинологи, сотрудники скорой и следователи.

Когда выяснилось, что в квартире нет взрывчатки, правоохранители открыли уголовное производство.

Установить личность предполагаемого преступника полицейские смогли достаточно быстро. Он находился в квартире.

33-летний киевлянин сам рассказал следователям, что поссорился с женой, после чего начал употреблять спиртное. Во время застолья он и позвонил врачам.

Фигуранта производства задержали. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления. Если суд признает его вину, мужчина может провести в тюрьме следующие 6 лет.

Служители Фемиды уже выбрали ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.