В Киеве на взятке поймали начальника управления КП "Киевтранспарксервис": фото
В Киеве задержали взяточника / Нацполиция
В Киеве 14 января правоохранители задержали начальника управления КП "Киевтранспарксервис". Мужчина требовал 2 тысячи долларов за возможность установки зарядных станций для электромобилей.
Чиновника поймали "на горячем" – когда он лично забирал деньги. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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Что известно о задержании чиновника в Киеве
- Фамилия взяточника не сообщается, но известно, что он вымогал деньги у предпринимателей – обещал помочь выделить парковочные места и возможность размещения на них зарядных станций для электромобилей.
- Детали преступления будет устанавливать следствие.
- Он может попасть в тюрьму на 5 – 10 лет.
Изъятая полицией валюта / Фото Нацполиции
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