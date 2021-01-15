В Киеве 14 января правоохранители задержали начальника управления КП "Киевтранспарксервис". Мужчина требовал 2 тысячи долларов за возможность установки зарядных станций для электромобилей.

Чиновника поймали "на горячем" – когда он лично забирал деньги. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. Читайте также Одно строят – другое ломают: экскаватор стройкомпании повредил газопровод в Киеве Что известно о задержании чиновника в Киеве Фамилия взяточника не сообщается, но известно, что он вымогал деньги у предпринимателей – обещал помочь выделить парковочные места и возможность размещения на них зарядных станций для электромобилей.

Детали преступления будет устанавливать следствие.

Он может попасть в тюрьму на 5 – 10 лет.

Полиция поймала чиновника "на горячем" / Фото Нацполиции Полиция поймала чиновника "на горячем" / Фото Нацполиции

Изъятая полицией валюта / Фото Нацполиции