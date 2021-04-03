В Киеве взрыв разрушил двухэтажный дом: под завалами могут быть люди
В Киеве, в Соломенском районе, 3 апреля произошел взрыв в доме. В результате двухэтажное здание обвалилась. Вполне вероятно, что под завалами остались люди.
Источник:ГСЧС Киева
Авария произошла на улице Карла Маркса около 15:43. К дому сразу прибыли спасатели.
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Почему произошел взрыв
По предварительной информации, произошел взрыв газа в гараже возле дома. В результате гараж и соседняя летняя кухня разрушены полностью, часть дома тоже.
Под завалами ищут людей
Владелица гаража рассказала, что там никого не было, когда произошел взрыв. Однако в других зданиях могли находиться люди. Спасатели разбирают завалы и ищут пострадавших.
Сейчас к месту аварии отправился кран, чтобы поднять плиты и убедиться, что под ними никого нет. Кроме того, привлекли 7 единиц техники и 37 спасателей.
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