Из-за снегопадов и гололеда: в Киеве за день произошло почти 250 ДТП – видео
С начала суток до 18:00 в Киеве патрульные полицейские зафиксировали 248 аварий. На самом деле ДТП было значительно больше, но не все водители сообщали о них правоохранительным органам.
Источник:Патрульная полиция Киева
Инспекторы патрульной полиции с самого начала снегопадов работают в усиленном режиме, так как количество ДТП при ухудшении погодных условиях увеличилось в несколько раз.
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Правоохранители пытаются обрабатывать аварии как можно скорее, чтобы возобновить движение на участках и уменьшить уровень пробок.
Тем не менее, хотя бы каким-то образом серьезно повлиять на количество пробок патрульные не могут.
Смотрите видео ДТП на перекрестке улиц Джона Маккейна и Академика Филатова:
Впрочем, происходят и ДТП с пострадавшими. Например, на проспекте Победы утром водитель Cherry разогнался до огромной для такой погоды скорости. Не справившись с управлением, он влетел в отбойник.
Смотрите видео ДТП на проспекте Победы в Киеве:
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