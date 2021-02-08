С начала суток до 18:00 в Киеве патрульные полицейские зафиксировали 248 аварий. На самом деле ДТП было значительно больше, но не все водители сообщали о них правоохранительным органам.

Инспекторы патрульной полиции с самого начала снегопадов работают в усиленном режиме, так как количество ДТП при ухудшении погодных условиях увеличилось в несколько раз.

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Правоохранители пытаются обрабатывать аварии как можно скорее, чтобы возобновить движение на участках и уменьшить уровень пробок.

Тем не менее, хотя бы каким-то образом серьезно повлиять на количество пробок патрульные не могут.

Смотрите видео ДТП на перекрестке улиц Джона Маккейна и Академика Филатова:

Коммунальщики работают Сейчас на дорогах Киева находится 450 единиц снегоуборочной техники.

Больше 60 бригад убирают снег вручную, а также обрабатывают тротуары и дороги.

Впрочем, из-за мощного снегопада, который не прекращается уже почти сутки, усиленная деятельность коммунальщиков сходит на нет. Меньше аварий с пострадавшими Как и всегда при ухудшенных погодных условиях в Киеве произошло меньше аварий, в которых травмировались люди. Так происходит из-за того, что водители ездят с меньшей скоростью, чем обычно. Смотрите видео ДТП на Северном мосту:

Впрочем, происходят и ДТП с пострадавшими. Например, на проспекте Победы утром водитель Cherry разогнался до огромной для такой погоды скорости. Не справившись с управлением, он влетел в отбойник.

Смотрите видео ДТП на проспекте Победы в Киеве: