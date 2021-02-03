В Киеве за две недели произошло 5 детских самоубийств: в сети подозревают, что это новая "игра"
В столице за 2 недели произошло 5 самоубийств / 24 канал
В Киеве и области за последние 2 недели произошло 5 детских самоубийств. Люди в соцсетях пишут, что это может быть новая "игра", которая доводит их до смерти.
Источник: kyiv.media
В правоохранительных органах каждый случай рассматривается отдельно, впрочем люди в комментариях в соцсетях предполагают, что такое количество подобных детских самоубийств – не просто стечение обстоятельств.
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Киевляне пишут, что это может быть новая смертельная игра "Синий кит".
Детские самоубийства в Киеве: что известно
- 2 февраля, около 16:00 на ул. Максимовича, 3Г с балкона многоэтажного дома выпала 13-летняя девочка. К сожалению, падение оказалось смертельным. Врачи уже ничем помочь не смогли. Девочка оставила возле балкона телефон и сумку. На перилах балкона можно увидеть следы, указывающие на возможное самоубийство.
Вещи девочки / Фото dtp.kiev.ua
- 1 февраля подобная ситуация случилась на улице Орловской, что в Шевченковском районе столицы. Девочка 2004 года рождения выпрыгнула из окна пятого этажа. Предварительно правоохранители выяснили, что девушка поссорилась с парнем. Сейчас она госпитализирована в медицинское учреждение.
- 28 января около 15:00 из окна 15 этажа в поселке Чайки, на Киевщине, выпал 10-летний мальчик. Об этом писали на сайте 24 канала. Мальчик тоже перед падением сложил возле окна все свои вещи – портфель, телефон и верхнюю одежду. Медики, прибывшие по адресу, констатировали смерть.
Вещи мальчика / Фото dtp.kiev.ua
- 26 января в Броварах на улице Симоненко, 105 с 15-го этажа новостройки выпал 18-летний курсант Национальной академии внутренних дел. Об этом писали на сайте "Трибуна Бровары".
- 19 января, в Голосеевском районе поздно вечером 12-летний парень выпал с 15 этажа. Об этом сообщали в Центре экстренной медицинской помощи. Бригада скорой констатировала смерть.
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