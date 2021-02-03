В Киеве и области за последние 2 недели произошло 5 детских самоубийств. Люди в соцсетях пишут, что это может быть новая "игра", которая доводит их до смерти.

Источник: kyiv.media

В правоохранительных органах каждый случай рассматривается отдельно, впрочем люди в комментариях в соцсетях предполагают, что такое количество подобных детских самоубийств – не просто стечение обстоятельств.

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Киевляне пишут, что это может быть новая смертельная игра "Синий кит".

"Синий кит" – онлайн-игра, которая была популярна среди подростков несколько лет назад. Целью игры было довести ребенка до самоубийства.

Детские самоубийства в Киеве: что известно

2 февраля, около 16:00 на ул. Максимовича, 3Г с балкона многоэтажного дома выпала 13-летняя девочка. К сожалению, падение оказалось смертельным. Врачи уже ничем помочь не смогли. Девочка оставила возле балкона телефон и сумку. На перилах балкона можно увидеть следы, указывающие на возможное самоубийство.



Вещи девочки / Фото dtp.kiev.ua

1 февраля подобная ситуация случилась на улице Орловской, что в Шевченковском районе столицы. Девочка 2004 года рождения выпрыгнула из окна пятого этажа. Предварительно правоохранители выяснили, что девушка поссорилась с парнем. Сейчас она госпитализирована в медицинское учреждение.

28 января около 15:00 из окна 15 этажа в поселке Чайки, на Киевщине, выпал 10-летний мальчик. Об этом писали на сайте 24 канала. Мальчик тоже перед падением сложил возле окна все свои вещи – портфель, телефон и верхнюю одежду. Медики, прибывшие по адресу, констатировали смерть.



Вещи мальчика / Фото dtp.kiev.ua