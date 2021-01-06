За прошлый год городской программой пристройства бездомных кошек и собак воспользовались 753 семьи. В систему "Реестр домашних животных", куда добавляют информацию о котах и собаках, за 12 месяцев 2020 внесли 6 тысяч записей.

Представители коммунального предприятия "Киевская городская больница ветеринарной медицины" пытаются усиливать работу в направлении поиска семей для брошенных животных. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

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Как отметила руководитель КП Наталья Мазур, в 2019 году киевляне забрали более 1000 котов и собак. Но в 2020 ситуация немного ухудшилась.

Звезды помогают

В прошлом году коммунальщики пытались улучшить результаты своей работы в направлении устройства животных без домов. Для этого привлекали известных лиц, которые призывали людей забирать животных из приюта в Бородянке.

Пристройства бездомных животных в семьи, а также их стерилизация – одни из главных наших задач. По городской программе пристройству кошек и собак в 2020 году 753 бездомных животных обрели семьи. Несмотря на карантин, показатель этого года, на мой взгляд, очень неплохой,

– отметила и. о. директора коммунального предприятия.

Кроме того, в КП отметили, что продолжают развитие реестра домашних животных, с помощью которого можно разыскать потерянное животное или узнать историю кота или собаки, которые в него внесены.