Первый месяц 2021 года в Киеве выдался немножко более теплее за климатическую норму. Отклонение от среднемесячной температуры за январь 1991-2020 годов климатологи зафиксировали на 0,7 градуса.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

По данным экспертов, в среднем в январе столбики термометров показывали -2,5°C.

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И это с учетом довольно холодных недель, когда температура охлаждалась до -20 градусов.

Амплитуда в 28,8 градуса

Как отмечают климатологи, холоднее всего в январе было 20 числа, когда под утро термометры показывали -20,2°C. Теплее всего было 24 января, когда воздух прогрелся до +8,6°C.

Также работники обсерватории отметили, что на проспекте Науки выпало 63 миллиметра осадков. И это – две месячные климатические нормы.

Вообще же первый месяц года выдался щедрым на погодные рекорды. За январь их зафиксировали 9.