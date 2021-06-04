В Киеве за ночь случились 2 резни: в обоих случаях пили спиртное – фото

В Киеве за ночь случились сразу 2 резни. В центре столицы злоумышленник с ножом бросился на нового знакомого. На Оболони же киевлянина ударил ножом знакомый, к которому он пришел в гости. В двух ситуациях это случилось после употребления алкоголя.

Об обоих происшествиях сообщили 4 июня. Они случились ночью накануне.

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Примерно в 4 утра на улице Бассейной патрульные заметили 2 мужчин, которые догоняли другого. Впоследствии между ними началась драка и правоохранители вмешались.

Полицейским сообщили, что беглец ранил ножом мужчину. Это случилось неподалеку от площади Спортивной.



Подозреваемый в нападении в центре Киева / Фото Патрульной полиции Киева

Впоследствии патрульные нашли нож и 30-летнего пострадавшего. У него было сильное кровотечение и несколько ранений. Поэтому ему оказали первую помощь, а затем госпитализировали.

Как выяснилось, мужчины познакомились накануне и вместе выпивали спиртное. Однако между ними возник конфликт, переросший в драку с резней. Предполагаемого нападавшего сразу задержали и передали следователям.

Что случилось на Оболони

Как сообщили в полиции Киева, на улице Героев Днепра киевлянин позвал в гости знакомого. Они вместе выпивали, однако впоследствии начался спор. Затем хозяин ударил своего гостя ножом, выставил за дверь и захлопнул ее.



Подъезд, куда бросили раненого мужчину / Фото Нацполиции

Впоследствии пострадавшего забрали из подъезда и госпитализировали. У него была прорезана брюшная полость. А 36-летнего злоумышленника задержали. Нож, которым наносили удары, направили на экспертизу.



Нож, которым наносили удары / Фото Нацполиции

Что угрожает злоумышленникам

В обоих случаях правоохранители открыли уголовные производства по статье об умышленном тяжком телесном повреждении. Если вину мужчин докажут, им грозит до 8 лет заключения.



Задержанный за нападение на товарища на Оболони / Фото Нацполиции