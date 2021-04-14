Работники прокуратуры Киева 14 апреля направили в суд обвинительный акт в отношении уроженцев Молдовы. Мужчин подозревают в разбойном нападении на полицейского.

Иностранцам 31 и 40 лет грозит от 7 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Если Оболонский суд Киева признает их виновными в совершении преступления. Оба злоумышленника находятся под стражей.

Смотрите также В Киеве мошенники забрали у полиции помещение за 3 миллиона

По данным следствия, один из подозреваемых уже был осужден за совершение аналогичных преступлений.

Что известно об ограблении полицейского в Киеве

Разбойное нападение на правоохранителя произошло около полуночи 13 февраля 2021 года.

Участковый офицер шел домой с дежурства, когда его заметили фигуранты дела.

На улице Богатырской один из нападавших несколько раз ударил потерпевшего по голове, от чего тот потерял сознание.

Злоумышленники забрали у полицейского сумку и скрылись с места преступления.

Подозреваемых в совершении преступления вскоре после этого задержали коллеги пострадавшего. Вскоре производство, в котором они фигурируют, будут рассматривать по существу.

Какие именно травмы получил правоохранитель в результате нападения, в прокуратуре не сообщили.