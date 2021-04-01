В Киеве за последние сутки 1150 новых случаев коронавируса
В Киеве лишь немного увеличилось количество новых больных коронавирусом – за последние сутки выявили 1150 случаев. Это статистика по состоянию на 1 апреля.
Источник:24 канал
За минувшие сутки, напомним, было зафиксировано 1 110 новых случаев ковида. А 30 марта был резкий рост – показатели были почти втрое больше. Общая цифра заболеваний COVID-19 в столице составляет уже 163 441 человек.
К теме о ковиде 17,5 тысяч больных за сутки: в Украине снова ухудшилась ситуация с заболеваемостью COVID-19
Актуальная статистика за сутки в Киеве
- 578 женщин в возрасте от 18 до 92 лет
- 486 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет
- 49 девочек от 1 месяца до 17 лет
- 37 мальчиков от 4 месяцев до 17 лет
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах:
- Дарницком – 303
- Деснянском – 189
- Голосеевском – 112
К сожалению, 44 человека умерли (в общей сложности 3 449 человек).
Статистика заболевания ковидом в Киеве / Инфографика КГГА
Сколько людей госпитализированы
- 160 госпитализированных пациентов
- 571 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями
Вакцинация и выздоровление
За минувшие сутки 612 человек преодолели коронавирус (всего 105 579).
По состоянию на 1 апреля 2021 года в Украине от начала кампании по вакцинации против COVID-19 привито 248 736 человек, из них получили 1 дозу – 248 734, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – два человека. За последние сутки вакцину получили 17 170 человек.
Поделиться новостью