В Киеве лишь немного увеличилось количество новых больных коронавирусом – за последние сутки выявили 1150 случаев. Это статистика по состоянию на 1 апреля.

За минувшие сутки, напомним, было зафиксировано 1 110 новых случаев ковида. А 30 марта был резкий рост – показатели были почти втрое больше. Общая цифра заболеваний COVID-19 в столице составляет уже 163 441 человек.

К теме о ковиде 17,5 тысяч больных за сутки: в Украине снова ухудшилась ситуация с заболеваемостью COVID-19

Актуальная статистика за сутки в Киеве

578 женщин в возрасте от 18 до 92 лет

486 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет

49 девочек от 1 месяца до 17 лет

37 мальчиков от 4 месяцев до 17 лет

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах:

Дарницком – 303

Деснянском – 189

Голосеевском – 112

К сожалению, 44 человека умерли (в общей сложности 3 449 человек).



Статистика заболевания ковидом в Киеве / Инфографика КГГА

Сколько людей госпитализированы

160 госпитализированных пациентов

571 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями

Вакцинация и выздоровление

За минувшие сутки 612 человек преодолели коронавирус (всего 105 579).

По состоянию на 1 апреля 2021 года в Украине от начала кампании по вакцинации против COVID-19 привито 248 736 человек, из них получили 1 дозу – 248 734, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – два человека. За последние сутки вакцину получили 17 170 человек.