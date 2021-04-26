В Киеве за минувшие сутки 256 новых случаев COVID-19 и ни одной прививки
В Киеве по состоянию на 26 апреля официально зарегистрировали 256 новых случаев коронавируса. В то же время за этот период не сделали ни одной прививки.
Источник:24 канал
Статистика, которую публикуют за выходные всегда существенно отличается от будней. В предыдущий период – данные за субботу было 330 новых больных. А за пятницу – более тысячи (1027).
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В целом с начала эпидемии в Киеве подтвержден 191 751 случай заболевания COVID-19.
Сколько умерло
По данным СНБО за минувшие сутки, к сожалению, в Киеве умер от коронавируса 21 человек. В целом – 4466 человек.
Сколько выздоровели
242 человека победили коронавирус – всего с начала эпидемии – 120 044.
Вакцинация
По данным, которые опубликовал Максим Степанов, в Киеве за последние сутки вообще не делали прививок от коронавируса.
Киевщина
В области их было 177.
В то же время в Киевской области за сутки выявлено 305 новых больных – с начала эпидемии зафиксировано 117 023 случаев заболевания.
- Столичные власти заявляет о стабилизации ситуации с коронавирусом в Киеве.
- 14 апреля комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева принял решение продлить усиленные карантинные меры в столице до 30 апреля.
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