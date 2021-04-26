В Киеве по состоянию на 26 апреля официально зарегистрировали 256 новых случаев коронавируса. В то же время за этот период не сделали ни одной прививки.

Статистика, которую публикуют за выходные всегда существенно отличается от будней. В предыдущий период – данные за субботу было 330 новых больных. А за пятницу – более тысячи (1027).

Актуально В Киеве планируют ослабить карантин, – Рубан

В целом с начала эпидемии в Киеве подтвержден 191 751 случай заболевания COVID-19.

Сколько умерло

По данным СНБО за минувшие сутки, к сожалению, в Киеве умер от коронавируса 21 человек. В целом – 4466 человек.

Сколько выздоровели

242 человека победили коронавирус – всего с начала эпидемии – 120 044.

Вакцинация

По данным, которые опубликовал Максим Степанов, в Киеве за последние сутки вообще не делали прививок от коронавируса.

Киевщина

В области их было 177.

В то же время в Киевской области за сутки выявлено 305 новых больных – с начала эпидемии зафиксировано 117 023 случаев заболевания.

С начала эпидемии выздоровели от коронавируса 94 166 человек (за сутки 380), к сожалению умерли 2261 человек (за сутки 2).