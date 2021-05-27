В Киеве за сутки обнаружили 454 новых случаев коронавируса: ситуация стабильная

В Киеве за минувшие сутки 27 мая было официально зарегистрировано 454 новых случаев коронавируса. По сравнению с прошлой неделей и предыдущими днями ситуация не ухудшается.
Всего в Киеве с начала пандемии было обнаружено 205 517 случаев. Это самый большой показатель в Украине среди регионов.
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Сколько умерло
За минувшие сутки, к сожалению, в Киеве от COVID-19 умерли 11 человек. Всего с начала эпидемии болезнь не смогли преодолеть 5 055 человек.
Сколько выздоровели
По данным СНБО за минувшие сутки выздоровели 3 196 пациента. В общем – 157 728.
Детали
Виталий Кличко опубликовал подробную статистику.
Заболели:
- 276 женщин в возрасте от 19 до 87 лет
- 155 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет
- 6 девочек от 11 месяцев до 16 лет и 17 мальчиков от 7 месяцев до 16 лет
В больницы столицы госпитализировали 33 больных коронавирусом, а также 99 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 130.
Киевщина
На Киевщине за сутки выявлено 194 случая – с начала эпидемии зафиксировано 124 578 случаев заболевания.
С начала эпидемии выздоровели от коронавируса 117 178 человек (за сутки 3 человека умерли). Всего с начала эпидемии болезнь не смогли преодолеть 2 662 человека.