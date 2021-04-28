В Киеве готовятся к выходу из красной зоны карантина, в то же время в столице увеличивается количество новых случаев коронавируса. За минувшие сутки, по состоянию на 28 апреля было зафиксировано 1070 новых заболеваний.

Это на 200 случаев больше чем в предыдущие сутки. Количество смертей, к сожалению, также увеличилось.

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По состоянию на 28 апреля в столице зафиксировано 1 070 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в Киеве подтверждено 193 690 случаев заболевания COVID-19.

Сколько умерло

По данным СНБО за минувшие сутки, к сожалению, в Киеве умерли от коронавируса 40 человек. Всего – 4 537 человек.

Сколько выздоровело

Впрочем, 1 174 человека победили коронавирус – всего с начала эпидемии – 122 047.



Количество людей, которые еще болеют в Киеве и области / Скриншот сайта СНБО

Киевщина

На Киевщине за сутки выявлено 384 новых больных – с начала эпидемии зафиксировано 117 797 случая заболевания.

От начала эпидемии выздоровели от коронавируса 96 821 человек (за сутки 1 743), к сожалению умерли 2 316 человек (за сутки 36).

Прививка

По информации, которую предоставляет Максим Степанов за сутки в Киеве было сделано 1 876 прививок, в области – 820.

Как в Украине

Всего в нашем государстве было зафиксировано 9 590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в сутки. Среди них 451 ребенок и 217 медработников.