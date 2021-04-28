Количество новых случаев коронавируса в Киеве увеличивается
В Киеве готовятся к выходу из красной зоны карантина, в то же время в столице увеличивается количество новых случаев коронавируса. За минувшие сутки, по состоянию на 28 апреля было зафиксировано 1070 новых заболеваний.
Источник:24 канал
Это на 200 случаев больше чем в предыдущие сутки. Количество смертей, к сожалению, также увеличилось.
К теме 500 гривен за дозу: Киев объявил тендер на закупку вакцин от COVID-19
По состоянию на 28 апреля в столице зафиксировано 1 070 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в Киеве подтверждено 193 690 случаев заболевания COVID-19.
Сколько умерло
По данным СНБО за минувшие сутки, к сожалению, в Киеве умерли от коронавируса 40 человек. Всего – 4 537 человек.
Сколько выздоровело
Впрочем, 1 174 человека победили коронавирус – всего с начала эпидемии – 122 047.
Количество людей, которые еще болеют в Киеве и области / Скриншот сайта СНБО
Киевщина
На Киевщине за сутки выявлено 384 новых больных – с начала эпидемии зафиксировано 117 797 случая заболевания.
Прививка
По информации, которую предоставляет Максим Степанов за сутки в Киеве было сделано 1 876 прививок, в области – 820.
Как в Украине
Всего в нашем государстве было зафиксировано 9 590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в сутки. Среди них 451 ребенок и 217 медработников.
Поделиться новостью