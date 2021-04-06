В Киеве за последние сутки было выявлено 1 432 новых случая коронавируса. Это информация по состоянию на 6 апреля.

Если сравнивать цифры с двумя предыдущими днями, то количество новых случаев значительно увеличилось. Об этом далее пойдет речь в новости.

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Актуальная статистика за сутки в Киеве

805 женщин в возрасте от 18 до 94 лет

576 мужчин в возрасте от 18 до 91 года

25 девочек от 15 дней до 15 лет

26 мальчиков от 1 до 17 лет

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах:

Дарницком – 320,

Деснянском – 246,

Днепровском – 163.

К сожалению, 39 человек умерли (всего 3 656 человек).

Статистика заболевания COVID-19 в Киеве / Инфографика КГГА

Сколько человек госпитализированы

141 госпитализированный пациент

491 госпитализированный с подозрением на COVID-19 и пневмониями

Вакцинация и выздоровление

За минувшие сутки 697 человек преодолели коронавирус (всего 108 256).

По данным Минздрава, в Киеве совершили 1 710 вакцинаций за прошедшие сутки. Всего в столице сделали уже 25 339 прививок. Никто не получил вторую дозу вакцины.

Тенденция

Следует подчеркнуть, что статистика новых случаев COVID-19 в Киеве по сравнению с двумя предыдущими периодами выросла в три раза.

Как было:

458 – по состоянию на 5 апреля

552 – по состоянию на 4 апреля

Примечательно, что 3 апреля было зафиксировано 2 053 новых случая коронавируса. Вероятно, на статистику влияют выходные дни.