В Киеве за сутки обнаружили 1 432 новых случая COVID-19: спада нет
В Киеве за последние сутки было выявлено 1 432 новых случая коронавируса. Это информация по состоянию на 6 апреля.
Источник:Виталий Кличко
Если сравнивать цифры с двумя предыдущими днями, то количество новых случаев значительно увеличилось. Об этом далее пойдет речь в новости.
К теме о коронавирусе Это единственный путь сдержать COVID-19, – Кличко объяснил ограничения транспорта в Киеве
Актуальная статистика за сутки в Киеве
- 805 женщин в возрасте от 18 до 94 лет
- 576 мужчин в возрасте от 18 до 91 года
- 25 девочек от 15 дней до 15 лет
- 26 мальчиков от 1 до 17 лет
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах:
- Дарницком – 320,
- Деснянском – 246,
- Днепровском – 163.
К сожалению, 39 человек умерли (всего 3 656 человек).
Статистика заболевания COVID-19 в Киеве / Инфографика КГГА
Сколько человек госпитализированы
- 141 госпитализированный пациент
- 491 госпитализированный с подозрением на COVID-19 и пневмониями
Вакцинация и выздоровление
За минувшие сутки 697 человек преодолели коронавирус (всего 108 256).
По данным Минздрава, в Киеве совершили 1 710 вакцинаций за прошедшие сутки. Всего в столице сделали уже 25 339 прививок. Никто не получил вторую дозу вакцины.
Тенденция
Следует подчеркнуть, что статистика новых случаев COVID-19 в Киеве по сравнению с двумя предыдущими периодами выросла в три раза.
Как было:
- 458 – по состоянию на 5 апреля
- 552 – по состоянию на 4 апреля
Примечательно, что 3 апреля было зафиксировано 2 053 новых случая коронавируса. Вероятно, на статистику влияют выходные дни.
Поделиться новостью