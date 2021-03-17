Статистические данные, которые характеризуются огромной погрешностью, свидетельствуют о том, что Киев захлебывается от циркуляции коронавируса в обществе. Каждый день количество больных неуклонно растет, однако контроля над соблюдением карантинных норм фактически нет.

Как сообщил в телеграмме мэр столицы Виталий Кличко, за сутки 16 марта в статистику внесли 1121 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Это вовсе не значит, что в столице за день реально заболело такое количество людей.

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Обычно между проведением лабораторных тестов и внесением инфицированного в статистику проходит несколько суток. Кроме того, далеко не все больные проходят тестирование.

До красной зоны осталось еще немножко

Согласно сообщению городского головы, всего с начала пандемии в Киеве обнаружили 148 тысяч 831 зараженных коронавирусом.

Среди внесенных за вчера случаев заболели:

632 женщины от 18 до 97 лет;

406 мужчин от 18 до 91 года;

47 девочек от 4 месяцев до 17 лет;

36 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

За минувшие сутки в больницах столицы от коронавируса умерли 25 пациентов. В целом, согласно официальным данным, от COVID-19 в столице умерли 2 961 пациентов.

Преодолел коронавирус лишь 291 больной. Госпитализировали – 107 человек.

Так, за сутки количество инфицированных значительно увеличилось, а если ситуация будет развиваться таким образом, в больницы могут быть полностью перегружены уже очень скоро.