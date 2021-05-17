Если в будни прошлой недели ежедневно в Киеве фиксировали больше 600 новых инфицированных COVID-19, в субботу и воскресенье эта цифра резко уменьшилась в несколько раз. За сутки 16 мая в статистику внесли лишь 102 случая заболевания.
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Согласно данным от Минздрава, которые опубликовали на сайте СНБО, в воскресенье от коронавирусной болезни умерли 10 жителей столицы.
Больных снова стало больше
В официальные данные также внесли маленькое количество лиц, преодолевших болезнью. В воскресенье зафиксировали всего 64 таких случая. Количество людей с активной стадией COVID-19 снова увеличилось, однако не очень существенно. Сейчас болеют 64 646 киевлян.
Согласно данным Центра общественного здоровья, в лабораториях столицы за сутки сделали 109 положительных тестов путем ПЦР.
При этом в больницах Киева сохраняется относительная стабилизация ситуации. В медицинских учреждениях есть обеспеченные кислородом койкоместа, а фактов выписывания людей с низкой сатурацией, как утверждают волонтеры, поубавилось.
За сутки в столице сделали только 58 прививок. В целом вакцину получили 98 763 киевлян.