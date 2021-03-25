По состоянию на утро 25 марта в Киеве официально внесли в статистику 1 267 новых случаев инфицирования коронавирусом. Небольшой спад количества заболеваний за сутки никак не связан с локдауном, поскольку усиление карантина скажется лишь через 2 недели после его введения.

По данным аппарата СНБО, 24 марта в Киеве от коронавируса умерли 35 человек. А вот выздоровели после болезни лишь 600 жителей столицы.

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Крайне плохая динамика, которая приводит к перегрузке медицинской системы с увеличением смертности сохраняется уже больше месяца.

Почти 2 700 потенциально больных за сутки

В Центре общественного здоровья информацию о результатах проведенных за сутки тестов не опубликовали, поэтому понять, сколько на самом деле обнаружили новых случаев в Киеве, невозможно.

Однако с учетом 1 398 жителей столицы с подозрениями, только за один день в Киеве вероятно заболели COVID-19 2 700 человек.

С начала пандемии в Киеве: