В Киеве за сутки COVID-19 заболели вдвое больше людей, чем выздоровели
По состоянию на утро 25 марта в Киеве официально внесли в статистику 1 267 новых случаев инфицирования коронавирусом. Небольшой спад количества заболеваний за сутки никак не связан с локдауном, поскольку усиление карантина скажется лишь через 2 недели после его введения.
Источник:24 канал
По данным аппарата СНБО, 24 марта в Киеве от коронавируса умерли 35 человек. А вот выздоровели после болезни лишь 600 жителей столицы.
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Крайне плохая динамика, которая приводит к перегрузке медицинской системы с увеличением смертности сохраняется уже больше месяца.
Почти 2 700 потенциально больных за сутки
В Центре общественного здоровья информацию о результатах проведенных за сутки тестов не опубликовали, поэтому понять, сколько на самом деле обнаружили новых случаев в Киеве, невозможно.
Однако с учетом 1 398 жителей столицы с подозрениями, только за один день в Киеве вероятно заболели COVID-19 2 700 человек.
С начала пандемии в Киеве:
- Выявлено 156 603 случая инфицирования;
- умерли 3 198 больных COVID-19;
- выздоровели от болезни 103 722;
- не сдавали тесты или остались без официального диагноза 178 547 человек.
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