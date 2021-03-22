В официальной статистике по распространению коронавирусной болезни в столице внесли почти в 4 раза меньше цифры количества заболевших, чем в рабочие дни. При этом количество полученных в лабораториях положительных результатов достигло фактически рекордного показателя в третью волну COVID-19.

Как отметили в КГГА, подтвержденных случаев заболеваний коронавирусом в воскресенье зафиксировали лишь 349. Из-за болезни умерли 20 пациентов.

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При этом выздоровели за сутки 492 жителя столицы. Разница между количеством тех, кто одолел болезнь, и новыми случаями заражения якобы свидетельствует о положительной динамике. Однако это совсем не так.

Более 10 тысяч положительных результатов

Согласно официальным данным Центра общественного здоровья, в воскресенье в лабораториях Киева сделали 5 584 тесты способом ПЦР и 4 5018 тестов на выявление антигена. При этом эксперты выявили 1507 положительных результатах среди тех, кто сдавал биоматериалы для полимеразной цепной реакции, а также 9 358 подтвержденных людей с антителами. Сколько именно больных на данный момент среди тех, кто делал тесты на антиген, неизвестно.

Кроме того, очень плохая ситуация с местами в больницах. За сутки в медицинские учреждения столицы "скорая" привезла 215 пациентов. Всего в больницах находятся 4083 больных COVID-19. Количество доступных для тяжелобольных пациентов койкомест быстро уменьшается.

Всего с начала пандемии в Киеве официально внесли в статистику 152 986 случаев заболевания. Одолели болезнь 101 944 жители столицы. От осложнений умерли 3082 пациента.

Обратите внимание! Карантин в Киеве и области, по оценкам экспертов, приведет к снижению количества больных только за неделю или две. Если локадун приведет к существенному уменьшению контактов между жителями столицы.