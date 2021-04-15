В Киеве за сутки от COVID-19 умерло рекордное количество больных
За последние сутки 14 апреля в Киеве зафиксировали рекордное количество смертей от осложнений COVID-19. Коронавирус унес жизни 51 жителя столицы.
Источник:24 канал
По данным СНБО, всего за сутки в Киеве выявили 1625 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие цифры свидетельствуют о том, что официально ситуация с заболеваемостью за 14 апреля не улучшилась.
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Все случаи заболеваний, которые зафиксировали медики, случились во время локдауна.
Количество больных постоянно растет
Согласно официальной статистике от Минздрава, несмотря на усиленные карантинные ограничения в столице увеличивается количество людей с активными случаями болезни. По состоянию на утро 15 апреля в Киеве 64 379 официально признанных случаев COVID-19. За последние сутки эта цифра увеличилась на 868.
При этом выздоровело лишь 706 пациентов. Вместе с тем в статистику внесли 51 случай смерти от коронавирусной инфекции. Эта цифра фактически рекордная, однако 10 апреля официально фиксировали такую же цифру умерших.
В оперативных данных Центра общественного здоровья отметили 1659 положительных ПЦР-тестов, которые получили в лабораториях столицы. Именно эти цифры свидетельствуют об улучшении ситуации с распространением болезни, поскольку еще неделю назад за сутки делали более 3 тысяч положительных тестов.
Карантин должен помочь
Из-за крайне сложной ситуации в Киеве до 30 апреля будут действовать усиленные противоэпидемиологические меры:
- запрещено пользоваться общественным транспортом лицам без спецпропуска;
- запрещена работа детских садов;
- школы, вузы и другие учебные заведения будут работать в дистанционном режиме;
- запрещена работа продуктовых ярмарок;
- салоны красоты и спортивные клубы могут принимать клиентов только по предварительной записи.
Также действуют другие меры безопасности, которые предусмотрены красной зоной.
Главное о карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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