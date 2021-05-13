Согласно данным СНБО, в официальную статистику включили 726 новых случаев инфицирования COVID-19. При этом умерли за сутки более, чем 12 мая. Коронавирусная болезнь унесла жизни 26 киевлян.

Смотрите также В Украине за сутки выявили почти 7 тысяч новых больных коронавирусом

Выздоровел от инфекции 1041 больной. Таким образом, как свидетельствуют данные статистики, ситуация с распространением болезни постепенно улучшается.

Более 65 тысяч жителей Киева сейчас болеют

Несмотря на то, что количество выздоровевших превышает цифру заболевших, для медиков ситуация фактически не меняется. Поскольку по сравнению с пиком третьей волны пандемии цифра людей с активной стадией болезни уменьшилась лишь на 2 тысячи. Сейчас COVID-19 в Киеве болеют 65 532, тогда как еще 5 мая это количество достигало отметки в 67 427.

Впрочем, в реанимациях и больницах все же появились свободные койки для госпитализации больных.

В Центре общественного здоровья информацию о количестве сделанных в лабораториях ПЦР-тестов не выложили. Поэтому сопоставить ее с официальными данными заболеваемости от Минздрава пока невозможно.