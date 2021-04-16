За последние сутки ситуация с распространением коронавирусной болезни в Киеве продолжила ухудшаться. Количество больных было больше, чем тех, кто выздоровел. При этом в больницах сохраняется нехватка койкомест.

Согласно официальным данным СНБО, за последние сутки выявили больше больных COVID-19, чем сделали тестов. Фактически это свидетельствует о том, что в Минздраве "подтягивают хвосты" и вносят в статистику старые случаи. А поскольку раньше в статистику распространения болезни вносили гораздо меньше больных, существенного улучшения ситуации не видно.

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Однако, если обратить внимание на статистику от Центра общественного здоровья, локдаун дает результаты. Вместо уже привычных в третью волну пандемии 3 – 4 тысяч положительных ПЦР-тестов в лабораториях Киева получили только 1 487.

Согласно официальной статистике, за сутки зафиксировали 1 609 новых больных коронавирусной инфекцией. 49 жителей Киева умерли от осложнений болезни.

Выздоровело рекордное за эту волну количество пациентов – 1 156. Однако волонтеры утверждают, что случаи выписок из больниц людей с крайне низкой сатурацией ради улучшения статистики выздоровевших за последние дни стало критически большим.

В целом по состоянию на сейчас болеют 64 783 жителя столицы. За 15 апреля эта цифра увеличилась на 404 человека.

С начала пандемии в Украине:



официально зафиксировали 1 921 244 больных;

выздоровели – 1 465 820 человек;

умерли – 39 096 пациентов;

Как власти Киева пытаются справиться с COVID-19

При отсутствии массового вакцинирования единственным способом предотвратить распространение коронавирусной инфекции является карантин с соблюдением противоэпидемиологических требований.

С 5 апреля в Киеве действуют такие ограничения:

Общественный транспорт перевозит пассажиров в специальном режиме;

Детские сады закрыты;

Образовательный процесс в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального и высшего образования всех типов и форм собственности будет осуществляться в дистанционном режиме.

Детские сады и учреждения внешкольного образования всех форм собственности должны быть закрытыми.

Предоставление социальных услуг в социально-реабилитационных центрах приостановлено.

"Киевский метрополитен", "Киевпастранс", "Коммунальная служба перевозок", а также частные компании по обслуживанию пригородных и городских маршрутов работают в режиме спецперевозок.

Без спецпропусков могут ездить сотрудники ГСЧС, полиции, Нацгвардии, СБУ и адвокаты. Для этого им нужно только показывать служебные удостоверения и быть в масках.

Запрещена работа продуктовых ярмарок.

Торговые заведения должны обеспечить приоритетное обслуживание пожилых людей с 10:00 до 12:00.

Государственные и коммунальные учреждения здравоохранения приостанавливают плановые мероприятия по госпитализации, кроме неотложных случаев.

Запрещается проведение плановых мероприятий по госпитализации учреждениями здравоохранения национального уровня, кроме оказания плановой третичной медицинской помощи по жизненным показаниям – при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

В помещениях центров предоставления административных услуг предоставляют только чрезвычайно важные услуги.

"Центр коммунального сервиса" переходит в режим дистанционного обслуживания киевлян.

Также в столице являются обязательными к соблюдению ограничения, которые предусмотрели в Кабмине как карантинные нормы красной зоны.

Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала